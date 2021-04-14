Татарстан намерен поставлять вертолеты в Боснию и Герцеговину

Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем сообщил, что Татарстан намерен расширить торгово-экономическое сотрудничество с Боснией и Герцеговиной, сообщили в пресс-службе главы РТ.

«Мы готовы предложить к поставке новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения; медицинской эвакуации; патрулирования, поиска и спасения; перевозки пассажиров и грузов; а также организацию их послепродажного обслуживания», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

Сейчас Татарстан поставляет три вертолета «Ансат» в МВД Республики Сербской. Заинтересованность в скорейшем подписании рабочего соглашения в области летной годности между РФ и Боснией и Герцеговиной выражает руководство холдинга «Вертолеты России». Отмечается, что это позволило бы ускорить процесс проведения процедуры признания сертификата типа вертолета «Ансат» в BHDCA.

Также Минниханов предложил Кошарацу провести одно из заседаний межправительственной комиссии в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Туркменистан были поставлены вертолеты Ми-17-1В и «Ансат». Их произвели на Казанском вертолетном заводе, который входит в холдинг «Вертолеты России».



Алексей Нечаев