Татарстан намерен поставлять вертолеты в Боснию и Герцеговину
Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем сообщил, что Татарстан намерен расширить торгово-экономическое сотрудничество с Боснией и Герцеговиной, сообщили в пресс-службе главы РТ.
«Мы готовы предложить к поставке новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения; медицинской эвакуации; патрулирования, поиска и спасения; перевозки пассажиров и грузов; а также организацию их послепродажного обслуживания», — сказал Минниханов.
Сейчас Татарстан поставляет три вертолета «Ансат» в МВД Республики Сербской. Заинтересованность в скорейшем подписании рабочего соглашения в области летной годности между РФ и Боснией и Герцеговиной выражает руководство холдинга «Вертолеты России». Отмечается, что это позволило бы ускорить процесс проведения процедуры признания сертификата типа вертолета «Ансат» в BHDCA.
Также Минниханов предложил Кошарацу провести одно из заседаний межправительственной комиссии в Татарстане.
Ранее сообщалось, что в Туркменистан были поставлены вертолеты Ми-17-1В и «Ансат». Их произвели на Казанском вертолетном заводе, который входит в холдинг «Вертолеты России».
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