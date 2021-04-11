КВЗ поставил вертолеты Ми-17-1В и «Ансат» в Туркменистан

В Туркменистан были поставлены вертолеты Ми-17-1В и «Ансат». Их произвели на Казанском вертолетном заводе, который входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», сообщила пресс-служба холдинга.

«Поставка первого «Ансата» в Туркменистан — важная веха в развитии экспортного потенциала Казанского вертолетного завода. Как «Ансаты», так и вертолеты серии Ми-8/17 отлично зарекомендовали себя при выполнении санитарных авиаработ в России», — заявил управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

В Туркменистан было отправлено с 2009 по 2015 год 11 вертолетов из Казани.

Новый договор подписан 31 марта.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

Конструкция и оборудование вертолетов семейства Ми-8/17 позволяют эксплуатировать их при автономном базировании на необорудованных площадках практически во всех климатических условиях.

Ранее Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы на вертолет «Ансат». Она позволит безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг.

Алексей Нечаев