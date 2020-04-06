В Казани появится ресторан на борту самолета
Компания Kravt Invest откроет ресторан-самолет около отеля, соединяющего аэропорт Казани и МВЦ «Казань Экспо».
Как сообщает пресс-служба компании, самолет ЯК-42 разместят рядом с аэропортом на Выставочной улице. Из него сделают лаунж-бар в ретро-стиле. Открыть объект планируется летом 2021 года.
В феврале этого года стало известно, что девелоперская компания Kravt Invest со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге намерена вложить 1,8 млрд рублей в строительство гостиницы Kazan Expo в Казани. Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства. Объект расположится рядом с международным аэропортом Казани и будет соединен с ним крытым теплым переходом. В отеле будет 250 номеров.БизнесУслуги Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым