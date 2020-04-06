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В Казани появится ресторан на борту самолета

18:15, 06.04.2020
В Казани появится ресторан на борту самолета
Фото: Kravt Invest

Компания Kravt Invest откроет ресторан-самолет около отеля, соединяющего аэропорт Казани и МВЦ «Казань Экспо».

Как сообщает пресс-служба компании, самолет ЯК-42 разместят рядом с аэропортом на Выставочной улице. Из него сделают лаунж-бар в ретро-стиле. Открыть объект планируется летом 2021 года.

В феврале этого года стало известно, что девелоперская компания Kravt Invest со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге намерена вложить 1,8 млрд рублей в строительство гостиницы Kazan Expo в Казани. Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства. Объект расположится рядом с международным аэропортом Казани и будет соединен с ним крытым теплым переходом. В отеле будет 250 номеров.

БизнесУслуги Татарстан
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