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В Татарстан в небольшом количестве поступила вакцина «ЭпиВакКорона»

11:40, 14.04.2021
В Татарстан в небольшом количестве поступила вакцина «ЭпиВакКорона»
Фото: Максим Платонов

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в регион в незначительном количестве и ее распределили по крупным городам.

Точные цифры Лопушов не назвал.

«Со дня на день» в Татарстане ждут поставку вакцины «ЭпиВакКорона», — ранее заявил замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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