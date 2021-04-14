В Татарстан в небольшом количестве поступила вакцина «ЭпиВакКорона»
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в регион в незначительном количестве и ее распределили по крупным городам.
Точные цифры Лопушов не назвал.
«Со дня на день» в Татарстане ждут поставку вакцины «ЭпиВакКорона», — ранее заявил замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
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