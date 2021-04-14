За сутки в России обнаружили 8 326 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 326, до 4 666 209. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки полностью выздоровели 9 447 человек. Всего за период пандемии переболели коронавирусом 4 291 223 человека.

Зафиксировано 399 случаев летального исхода. За все время пандемии зарегистрировано 104 000 смертей от COVID-19.



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Алексей Нечаев