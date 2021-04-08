В России по-новому будут выплачивать пособия по безработице

С сегодняшнего дня в России по-новому выплачиваются пособия по безработице. Изменения касаются уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, которые находятся в декретном отпуске.



В первые три месяца уволенные по сокращению или в связи с ликвидацией предприятия граждане будут получать среднюю зарплату по прошлому месту работы. Затем безработные получат максимальное пособие по безработице, оно составляет 12 130 рублей, его будут платить три месяца после первой выплаты. В следующие три месяца пособие сократится до 60% заработка, но не более 5 000 рублей.



Новые правила также защищают беременных женщин, которые остались без работы. В случае пересечения первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.

Ране сообщалось, что сейчас на учете в центрах занятости состоят 1,9 млн человек.



Ольга Плешкова