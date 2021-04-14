Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, в написании каких слов чаще всего ошибались татарстанцы

Текст «Тотального диктанта-2021» подготовил писатель Дмитрий Глуховский. Он отличался пунктуационными оборотами, и они оказались сложными для многих участников, рассказала председатель республиканского экспертного совета учителей и филологов акции «Тотальный диктант» Ирина Александровская.

В тексте была не просто прямая речь, диалог. Участникам пришлось поработать над этим.

Самым сложным для писавших диктант стало «комбинезончик». Также много ошибок допустили в словосочетании «гитарное бренчание».

Фото: Максим Платонов

— Видимо, слово «бренчание» не так часто сейчас употребляется, поэтому оно было не всем понятно. Мы увидели и «брынчание», и «бринчание». С одной стороны это орфографическая ошибка, а с другой — даже юмористическая». В целом, на наш взгляд, результаты неплохие, — сообщила Александровская.

Она уточнила, что сейчас все работы проверили, идет процесс оцифровки и загрузки результатов на сайт акции. Окончательную и уже официальную статистику эксперты смогут огласить ближе к 25 апреля, сообщается на сайте мэрии Казани.

В Татарстане к акции в этом году присоединились 20 тысяч жителей республики, что стало рекордом.

Татьяна Леухина