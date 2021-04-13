«Тотальный диктант» в Татарстане написали рекордные 20 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

Юмористические казусы орфографии и сложная пунктуация

10 апреля Татарстан присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Тотальный диктант». В этом году ее участниками стали без малого 20 тысяч жителей республики от 8 до 90 лет — это рекорд за все 18 лет проведения мероприятия. Для сравнения: осенью 2020 года в республике писали диктант чуть больше 11,5 тысячи человек.

Сегодня организаторы этой акции в республике озвучили лишь предварительные итоги. Официальные результаты назовут 25 апреля, когда все работы участников будут полностью оцифрованы и загружены на портал всероссийского штаба. Ответственные за проведение «Тотального диктанта» в РТ — «Русское национальное культурное общество» и его глава Ирина Александровская — посетовали на столь длительную обработку результатов, объяснив это тем, что «технические возможности штаба отстают от современной действительности».

Текст диктанта был написан известным писателем Дмитрием Глуховским специально для всероссийской просветительской акции. Фото: Максим Платонов

В этот раз тем, кто решил проверить свой уровень грамотности и знания русского языка, досталась одна из пяти частей рассказа «Обещание», написанного известным писателем Дмитрием Глуховским специально для всероссийской просветительской акции. По мнению некоторых участников диктанта, текст, который достался Татарстану, был слишком сложным с точки зрения пунктуационных правил и несколько депрессивным по содержанию.

С этим согласилась и Александровская, подчеркнув, что уровень сложности текстов, которые выбирают эксперты штаба по организации и проведению всероссийской акции, в последние годы заметно снижается. Еще 6—7 лет назад «были крайне тяжелые тексты», отметила она. Что касается сложных моментов, то в большей степени они связаны со своеобразием языка самого автора: «Он особо любит двоеточия и тире, и сам говорит об этом. Видимо, пунктуация для него играет особую смысловую роль», — поделилась мнением Ирина Александровская.

Александровская подчеркнула, что уровень сложности текстов, которые выбирают эксперты штаба по организации и проведению всероссийской акции, в последние годы заметно снижается. Фото tatar-inform.ru

Много сложностей у писавших текст Глуховского вызвало оформление прямой речи и диалога, сообщила спикер. Что касается орфографии, то проблемы у участников возникли со словарными словами, например «комбинезончик», или со словосочетанием «гитарное бренчание». Последнее слово, поделилась Александровская, вызвало «юмористические казусы»: одни писали его с буквой «и» вместо «е», другие — с «ы». А тем, кто написал слово «онкология» через «а», глава «Русского общества» посоветовала поработать над своей грамотностью.

Казань уступила лидерство Москве

Если говорить о статистике, то в этом году Казань заняла вторую строчку рейтинга среди городов–участников «Тотального диктанта» по числу участников, в столице Татарстана к акции присоединились 6055 человек. На первом месте — Москва, где диктант писали около 7 тысяч жителей. Также в топ-10 городов России вошли и Набережные Челны — участниками всероссийской акции по проверке знаний русского языка стали 2258 жителей автограда. Если говорить о других районах республики, то диктант по рассказу «Обещание» писали около 700 жителей Арского района, чуть меньше 800 — Бугульминского, а в Альметьевске — 912 человек.

В этом году Казань заняла вторую строчку рейтинга среди городов–участников «Тотального диктанта». Фото: Максим Платонов

На роль диктовавших непростой текст Глуховского организаторы в этом году выбрали, как подчеркнула Александровская, «50 ярких личностей РТ, которые поддержали нашу акцию». В их числе актер театра им. Качалова Илья Славутский, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, которая работала учителем русского языка и литературы, заметила глава «Русского общества», зампред Комитета Госсовета РТ по образованию и науке Людмила Рыбакова, писатели и поэты — Денис Осокин и Ольга Левадная, депутат Госдумы РФ Марат Бариев и многие другие.



Что касается площадок, где писался диктант, то самой многочисленной стал Институт филологии, где одновременно диктант писали 252 человека, затем шла Национальная библиотека Казани — 210 человек. Всего же на территории РТ для пишущих «Тотальный диктант» было организовано более 970 площадок, из которых 250 — в Казани. Причем среди писавших его были не только россияне: к акции в Татарстане присоединились и 160 иностранцев — граждане государств Латинской Америки, Африки, Китая, Южной Кореи, Армении, Таджикистана и других стран.

Говоря в целом об итогах «Тотального диктанта», председатель «Русского национального культурного общества РТ» Ирина Александровская отметила, что «результат неплохой, мы очень довольны и существенный рост участников нас очень радует». А причиной роста числа участников она считает растущую популярность всероссийской акции, отметив при этом роль СМИ: «Сейчас, наверное, мало есть людей, которые не слышали бы о «Тотальном диктанте». И люди идут проверить свою грамотность».

Ангелина Панченко