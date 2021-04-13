В казанском метро в мае запустят поезд с национальными татарскими и русскими элементами

В мае в казанском метро запустят поезд, в оформлении которого будут использоваться национальные элементы. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Один вагон планируется оформить на татарском языке, второй — на русском, третий — на марийском или чувашском. Поезд будет украшен как снаружи, так и внутри.

В таких тематических вагонах казанцы и гости города смогут узнать интересные факты лингвистической науки, выучить новые слова или, например, прочитать отрывки из литературных произведений, рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре прошлого года в метро Казани запустили новый поезд, оснащенный системой обеззараживания воздуха. Он оснащен USB-розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, утром пассажирам включают бодрящий холодный свет, а вечером — расслабляющий теплый.



Первый брендированный поезд в казанском метрополитене запустили в 2019 году. Он появился в честь 114-го театрального сезона театра им. Камала и в честь Года театра в России. Тематический поезд курсировал 3 месяца. Вагоны состава украшали фрагменты и цитаты из новых и старых театральных постановок театра им. Камала.

Татьяна Леухина