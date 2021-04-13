Епископа Игнатия свободили от управления епархией в Чистополе
Священный Синод РПЦ принял решение освободить епископа Игнатия от управления Чистопольской епархией. Его назначили викарием Кемеровской епархии с титулом «Гурьевский».
Временное управление Чистопольской епархией поручили митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл был назначен главой Татарстанской епархии 8 декабря. Уже 14 декабря он провел первое богослужение в Казани. Оно прошло в Благовещенском соборе Казанского кремля.
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