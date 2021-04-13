Прифтис об игре с «Виртусом»: «УНИКС» должен провести идеальный матч»

Главный тренер «УНИКС» Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от третьего матча серии с итальянским «Виртусом» в полуфинале Кубка Европы. Победитель выйдет в финал и получит путевку в Евролигу на следующий сезон.

«Это финальный матч для всех. Настоящая битва! Мы должны провести идеальный матч. Нам нужна энергия концентрации и уверенность наивысшего уровня. Нам необходимо бороться за самую мелкую деталь в каждом моменте игры», — заявил Прифтис.

Фото: unics.ru

После двух матчей счет в серии между командой «УНИКС» и командой «Виртус» ничейный — 1:1. Решающая третья игра пройдет 14 апреля в Италии, начало встречи — в 21.45 по мск.

Подробнее о победе «УНИКС» над «Виртус» в Казани читайте в материале «Реального времени».