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Подать декларацию 3-НДФЛ нужно до 30 апреля

12:11, 13.04.2021
Подать декларацию 3-НДФЛ нужно до 30 апреля
Фото: Максим Платонов

С 1 января по 30 апреля некоторые граждане должны рассчитать сумму налога и подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, сообщили в пресс-службе налогового ведомства.

Представить декларацию 3-НДФЛ обязаны лица, получившие доходы:

  • от предпринимательской деятельности;
  • от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
  • в виде выигрышей в лотерее в сумме до 15 000 рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
  • полученные в порядке дарения не от близких родственников недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;
  • от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале;
  • от продажи имущества, находившегося в их собственности менее минимального срока владения.

Подать документы можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. В текущем году есть особенность налоговой компании — если граждане самостоятельно не отчитаются по доходам, полученным в 2020 году, и не представят декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2021 года, то налоговая сама посчитает сумму НДФЛ на основании данных, поступивших от регистрирующих органов. Оплатить его нужно будет на основании вынесенного решения с пенями и штрафами.

Оплатить налоги можно будет не позднее 15 июля текущего года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на налоговые вычеты.

Ранее в налоговой Татарстана напомнили о необходимости заполнить декларации 3-НДФЛ.

Алексей Нечаев
ОбществоЭкономикаФинансы
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