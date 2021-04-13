Подать декларацию 3-НДФЛ нужно до 30 апреля
С 1 января по 30 апреля некоторые граждане должны рассчитать сумму налога и подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, сообщили в пресс-службе налогового ведомства.
Представить декларацию 3-НДФЛ обязаны лица, получившие доходы:
- от предпринимательской деятельности;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- в виде выигрышей в лотерее в сумме до 15 000 рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
- полученные в порядке дарения не от близких родственников недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;
- от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале;
- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее минимального срока владения.
Подать документы можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. В текущем году есть особенность налоговой компании — если граждане самостоятельно не отчитаются по доходам, полученным в 2020 году, и не представят декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2021 года, то налоговая сама посчитает сумму НДФЛ на основании данных, поступивших от регистрирующих органов. Оплатить его нужно будет на основании вынесенного решения с пенями и штрафами.
Оплатить налоги можно будет не позднее 15 июля текущего года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на налоговые вычеты.
Ранее в налоговой Татарстана напомнили о необходимости заполнить декларации 3-НДФЛ.
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