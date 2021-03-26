В налоговой Татарстана напомнили о необходимости заполнить декларации 3-НДФЛ

В налоговой Татарстана напомнили о необходимости задекларировать в срок не позднее 30 апреля 2021 года свои доходы за 2020 год. Граждане должны самостоятельно рассчитать сумму налога и представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.

Декларацию необходимо заполнить и сдать в случаях получения дохода:

От реализации недвижимого имущества, имущественных прав и иного имущества, находившегося в собственности меньше пяти лет (или трех, если имущество было получено в результате наследования, дарения родственников, приватизации передачи по договору пожизненного содержания с иждивением или единственного жилья;

От продажи автомобиля, если он находился в собственности меньше трех лет;

От продажи ценных бумаг;

В порядке дарения не от близких родственников недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;

В виде выигрышей операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, — в сумме до 15000 рублей. Также в категорию входят доходы от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

От физлиц по договорам гражданско-правового характера, например по договору аренды имущества;

От зарубежных источников.

Также представить декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Фото: nalog.ru

В налоговой отметили, что если граждане не отчитаются о доходах, то налоговый орган сам высчитает сумму НДФЛ на основе имеющихся сведений о налогоплательщике и его доходах. Сумма будет предъявлена на основании вынесенного решения с начисленными пенями и штрафом.

«Налоговые органы определят доход от продажи недвижимости, исходя из цены сделки, которая будет получена от регистрирующих органов. Если необходимая информация не будет получена или цена сделки окажется меньше кадастровой стоимости объекта недвижимости, умноженной на коэффициент 0,7, то налоговым органом сумма дохода принимается равной кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7», — говорится в сообщении ведомства.



Ольга Плешкова