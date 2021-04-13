СМИ: аптеки отказываются от торговли феназепамом

Фото: Максим Платонов

Аптечные сети стали отказываться от продажи успокоительного средства феназепам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя одной из крупных сетей.

Отказ связан с тем, что Минздрав РФ с марта этого года ужесточил правила продажи этого лекарства и некоторые аптечные сети не могут выполнить новые требования. Так, министерство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет, а также выпустило разъяснения, согласно которым феназепам входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для их реализации аптечным сетям необходимо иметь отдельную лицензию, в связи с чем они стали оформлять возврат на лекарственное средство и отказываться от закупок новых партий.

Представитель компании «Валента Фарм», которая производит феназепам, рассказал, что она не получала новых заказов на его поставку. По его данным, если раньше препарат можно было купить по рецепту в более чем 70% аптек страны, то теперь не более 5% аптек соответствуют специальным требованиям.



Отметим, что международное непатентованное наименование феназепама — бромдигидрохлорфенилбензодиазепин.