Посольство России упрекнуло Госдеп США в искажении памяти о Гагарине
В посольстве России в США заявили о «беспамятстве» Госдепартамента за неупоминание первого космонавта Юрия Гагарина в сообщении о полете в космос.
«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — приводит RT сообщение посольства в Facebook.
В диппредставительстве добавили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос именно в память о Юрии Гагарине.
Напомним, телеканал RT ко Дню космонавтики с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году. Видео было найдено в архиве, в нем Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики.
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