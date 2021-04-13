Посольство России упрекнуло Госдеп США в искажении памяти о Гагарине

Фото: ru.wikipedia.org / Aaron Siirila

В посольстве России в США заявили о «беспамятстве» Госдепартамента за неупоминание первого космонавта Юрия Гагарина в сообщении о полете в космос.



«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз Госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — приводит RT сообщение посольства в Facebook.

В диппредставительстве добавили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос именно в память о Юрии Гагарине.

Напомним, телеканал RT ко Дню космонавтики с помощью нейросетей отреставрировал и сделал цветным выступление Юрия Гагарина по центральному телевидению, записанное в 1962 году. Видео было найдено в архиве, в нем Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики.

Маргарита Головатенко