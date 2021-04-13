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Бизнес

Булат Bolt Закиров продал шаурмечную в Казани за миллион рублей

06:43, 13.04.2021 5
Булат Bolt Закиров продал шаурмечную в Казани за миллион рублей
Фото: из личного архива Булата Закирова

Известный казанский предприниматель и обладатель инстаграм-аккаунта с почти 60 тысячами подписчиков Булат Bolt Закиров продал шаурмечную.

Продал он ее еще 27 февраля, однако рассказал об этом 12 апреля — именно в эту дату год назад он открыл заведение. По его словам, несмотря на разгар пандемии, бизнес был очень успешен: спрос был высоким и это приносило хорошую прибыль.

«Я задал себе вопрос — какие из видов деятельности я бы оставил себе, если бы вопрос денег вообще для меня не стоял? <…> и шаурма не выдержала этой конкуренции», — прокомментировал предприниматель причину продажи. Несмотря на то что обороты шаурмечной упали в два-три раза, она продолжает оставаться прибыльной, сообщил он в своем Instagram-аккаунте.

Он продал шаурмечную за миллион рублей. Сам бренд не продан, так что скоро вывеска и название изменятся.

«Реальное время» сообщало о запуске шаурмечной Закирова в апреле прошлого года. В декабре бизнесмен избавлялся от одного из своих заведений в Казани — Poke Bolt.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Если выражаться точнее, продал старое оборудование в арендованных помещениях для производства шаурмы за миллион.
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  • Анонимно 13 апр
    красавец! Булат только вперед!
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  • Анонимно 13 апр
    Кто это?
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  • Анонимно 13 апр
    молодец Булат ! если откроет новый бизнес то только удачи ему!
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  • Анонимно 14 апр
    Кто это такой? Давайте писать о всех, кто продаёт свой бизнес.
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