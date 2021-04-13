Булат Bolt Закиров продал шаурмечную в Казани за миллион рублей

Фото: из личного архива Булата Закирова

Известный казанский предприниматель и обладатель инстаграм-аккаунта с почти 60 тысячами подписчиков Булат Bolt Закиров продал шаурмечную.



Продал он ее еще 27 февраля, однако рассказал об этом 12 апреля — именно в эту дату год назад он открыл заведение. По его словам, несмотря на разгар пандемии, бизнес был очень успешен: спрос был высоким и это приносило хорошую прибыль.

«Я задал себе вопрос — какие из видов деятельности я бы оставил себе, если бы вопрос денег вообще для меня не стоял? <…> и шаурма не выдержала этой конкуренции», — прокомментировал предприниматель причину продажи. Несмотря на то что обороты шаурмечной упали в два-три раза, она продолжает оставаться прибыльной, сообщил он в своем Instagram-аккаунте.

Он продал шаурмечную за миллион рублей. Сам бренд не продан, так что скоро вывеска и название изменятся.

«Реальное время» сообщало о запуске шаурмечной Закирова в апреле прошлого года. В декабре бизнесмен избавлялся от одного из своих заведений в Казани — Poke Bolt.

Маргарита Головатенко