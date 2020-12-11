Булат Bolt Закиров избавляется от одного из своих заведений в Казани

Фото: из личного архива Булата Закирова

Поке на миллион

Как выяснило «Реальное время», известный казанский предприниматель и обладатель инстаграм-аккаунта с почти 60 тысячами подписчиков Булат Bolt Закиров выставил на продажу одно из своих заведений. Речь идет о кафе Poke Bolt, которое специализируется на поке — блюдах гавайской кухни, представляющих собой подобие салата с рыбой или мясом и фруктами в глубокой миске. Подобные блюда стали появляться в меню российского общепита в последние несколько лет, в Казань же мода на поке пришла в начале 2020-го.

Заведение расположено на первом этаже в здании на Островского и рассчитано всего на восемь столов, площади находятся в аренде. Поэтому и цена у заведения довольно небольшая — около миллиона рублей.

Сам Закиров прокомментировал информацию о продаже довольно туманно — лишь сообщил, что «поменялась концепция», но от дальнейшего обсуждения отказался.

Кафе Poke Bolt специализируется на поке — блюдах гавайской кухни, представляющих собой подобие салата с рыбой или мясом и фруктами в глубокой миске. Фото: yandex.ru

Как Bolt запускал общепиты в пандемию

Ранее Булат Закиров был известен в Казани как организатор походов, сплавов и горнолыжных туров. По его словам, он уже отвез в туры по горам более 5,5 тысячи человек. Кроме того, Закиров занимается и прокатом туристического оборудования — собственно, именно прокат стал его первым собственным бизнесом.

А вот в общепит Закиров пришел в 2020-м, причем в самый разгар пандемии. Как он сам рассказывал «Реальному времени», готовить первую свою точку (начиналось все с продажи шаурмы) к открытию он начал в марте, а открылась она 12 апреля, в разгар наиболее жестких ограничительных мер. Работать заведение, соответственно, начало только на доставку шаурмы.

Несмотря на все сложности работы в пандемию, а общепит традиционно называют в числе наиболее пострадавших сфер бизнеса, дела у Закирова, судя по всему, пошли. По крайней мере, летом он открывал уже вторую точку на Чистопольской, а «Поке Болт» официально открылся в августе. Правда, добавим, что буквально накануне в «Инстаграме» «шаурмечной» сообщалось: точка на Чистопольской «временно закрыта». Дозвониться в заведения по их номерам сегодня также не удалось.

Ранее Булат Закиров был известен в Казани как организатор походов, сплавов и горнолыжных туров. Фото: vk.com/boltlife

В Казани растет спрос на готовый бизнес

Добавим, что относительно недавно, в октябре, аналитики Avito констатировали рост спроса на готовый бизнес в Казани: в третьем квартале этого года спрос вырос на 15% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Наибольший рост — 71% — наблюдается в сфере сельского хозяйства, на втором месте с ростом на 58% — сфера развлечений.



Однако и к общепиту сейчас проявляют интерес: спрос на предприятия в этой сфере вырос на 24%. Всего сейчас на сайтах бесплатных объявлений выставлено около 80 заведений в Казани, при этом большая часть из них относится к фастфуду и стритфуду.

Александр Артемьев