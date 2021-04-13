В казанском поселке Константиновка появится кабинет педиатра и офис врача общей практики
В казанском поселке Константиновка готовится к вводу в эксплуатацию офис врача общей практики и кабинет педиатра. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.
Подобные кабинеты уже появились в поселке Салмачи, врачебная амбулатория заработала в поселке Борисково.
В прошлом году в Казани завершились работы по капитальному ремонту восьми объектов, в том числе четырех женских консультаций, двух поликлинических учреждений и двух подстанций скорой медицинской помощи, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
В Приволжском районе ввели в эксплуатацию подстанцию скорой медицинской помощи, открылся круглосуточный Центр амбулаторной травматологии при городской клинической больнице №18.
Сейчас в Казани стартовал ремонт стационаров в Госпитале для ветеранов войн, Детской республиканской клинической больнице, Межрегиональном клинико-диагностическом центре, медсанчасти Казанского университета, Республиканской клинической инфекционной больнице им. А.Ф. Агафонова. По ряду других стационаров будет составлена проектно-сметная документация, среди них — больница №2, больница №11, больница №16, больница №18.
На прошлой неделе в Республиканской клинической больнице Татарстана появилась возможность пройти обследование у всех необходимых специалистов перед поступлением на службу в правоохранительные органы и органы исполнительной власти.
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