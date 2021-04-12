КХЛ опровергла данные о том, что «Авангард» подал 30 протестов на судейство с «Ак Барсом»

В КХЛ опровергли информацию о том, что «Авангард» подал 30 протестов на судейство за пять матчей финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Об этом пишет Sport24.

Во время финальной серии Восточной конференции хоккейный клуб «Авангард» прислал пять эпизодов на рассмотрение в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК). После первой и третьей игры серии — по одному эпизоду, после пятого матча — три.

Фото: ak-bars.ru

СДК принял решение не накладывать наказания по первым двум эпизодам, предусмотренные Дисциплинарным регламентом КХЛ. Эпизоды пятого матча еще находятся на рассмотрении комитета.

По итогам четвертой игры от омского клуба поступил первый запрос в судейско-экспертную комиссию, включавший в себя пять моментов, касающихся определения пробросов.

Сегодня издание «Чемпионат» сообщило, что «Авангард» подал 30 протестов на судейство по итогам пяти матчей серии с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции. По данным СМИ, все протесты омского клуба по итогам первых четырех встреч были отклонены лигой. Остальные замечания по пятому поединку между командами пока рассмотрены не были.



Татьяна Леухина