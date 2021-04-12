КХЛ отклонила протесты «Авангарда» на судейство по четырем матчам с «Ак Барсом»

«Авангард» подал 30 протестов на судейство по итогам пяти матчей серии с «Ак Барсом» в финале Восточной конференции. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, все протесты омского клуба по итогам первых четырех встреч были отклонены лигой. Остальные замечания по пятому поединку между командами пока рассмотрены не были.

При этом журналист «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко подверг сомнению информацию о протестах «Авангарда».

Напомним, «Авангард» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Накануне омская команда обыграла соперника в Казани и вышла вперед. Следующая победа выведет «Авангард» в финал Кубка Гагарина.

После пятой встречи главный тренер омичей Боб Хартли высказался о судействе в матчах с «Ак Барсом», отметив, что работа судей вызывает у него вопросы.

Подробнее об итогах пятой игры между командами читайте в материале «Реального времени».