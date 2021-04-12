Миронов предложил продлить выходные в мае за счет новогодних каникул

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить выходные в мае на три дня за счет новогодних каникул. По его словам, сделать это следует на постоянной основе.

Свою позицию Миронов обосновывает тем, что в мае у людей много дел на даче, а зимой «делать людям нечего».

Он обратил внимание, что при реализации этой идеи 7 января нужно оставить выходным днем. Миронов считает, что в Новый год россиянам хватит пяти дней отдыха и Рождества, пишет «РИА Новости».

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опровергнул информацию о возможном объявлении выходными дней между майскими праздниками из-за сложившейся в стране эпидемиологической обстановки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сразу две короткие трудовые недели ждут россиян в мае: выходные ожидаются с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Рабочие дни: 4—7 мая и 11—14 мая.

Татьяна Демина