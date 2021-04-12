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В Кремле не подтвердили введение выходных между праздниками в мае

12:11, 12.04.2021
В Кремле не подтвердили введение выходных между праздниками в мае
Фото: commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опровергнул информацию о возможном объявлении выходными дней между майскими праздниками.

— У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось, — цитирует его RT.

    Песков добавил, что эпидемиологическая обстановка в стране «достаточно гибкая», и штаб, и правительство принимают в соответствии с этим решения.

    Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам не выезжать из страны на майские праздники.

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