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Умерла заслуженный деятель науки России Леокадия Дробижева

14:48, 12.04.2021
Умерла заслуженный деятель науки России Леокадия Дробижева
Фото: media.kpfu.ru

11 апреля умерла историк, социолог, этнолог, заслуженный деятель науки России, лауреат премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации, почетный доктор Института социологии РАН Леокадия Дробижева.

Она занималась ежегодным мониторингом сферы межэтнического взаимодействия в Татарстане, является одним из соавторов монографии «Позитивные межнациональные отношения и предупреждение нетерпимости: опыт Татарстана в общероссийском контексте», сообщает медиапортал КФУ.

Дробижева читала лекции и проводила мастер-классы по актуальным вопросам современной этнологии и этносоциологии для студентов и профессорского-преподавательского состава КФУ.

В интервью «Реальному времени» Дробижева рассказывала об указаниях президента России о языке, реакции в Татарстане и Башкирии, общественном компромиссе и своем желании выучить татарский.

Татьяна Демина
ОбществоИстория Татарстан
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