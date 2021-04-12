Умерла заслуженный деятель науки России Леокадия Дробижева
11 апреля умерла историк, социолог, этнолог, заслуженный деятель науки России, лауреат премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации, почетный доктор Института социологии РАН Леокадия Дробижева.
Она занималась ежегодным мониторингом сферы межэтнического взаимодействия в Татарстане, является одним из соавторов монографии «Позитивные межнациональные отношения и предупреждение нетерпимости: опыт Татарстана в общероссийском контексте», сообщает медиапортал КФУ.
Дробижева читала лекции и проводила мастер-классы по актуальным вопросам современной этнологии и этносоциологии для студентов и профессорского-преподавательского состава КФУ.
В интервью «Реальному времени» Дробижева рассказывала об указаниях президента России о языке, реакции в Татарстане и Башкирии, общественном компромиссе и своем желании выучить татарский.
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