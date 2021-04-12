В Татарстане перед началом турсезона выросли цены на посуточную аренду квартир и домов

В Татарстане на начало апреля отмечается рост цен на краткосрочную аренду квартир и загородных домов. Это связано с приближением туристического сезона.

Средняя цена на посуточную аренду квартир в Татарстане выросла на 18%, достигнув 1,3 тыс. рублей в сутки. Суточная аренда загородной недвижимости в республике обойдется в среднем в 6 тыс. рублей (+20%).

В целом по России средняя цена на посуточную аренду квартир и загородных домов выросли на 13% и 29% соответственно. Съем квартиры обойдется в 1 578 рублей в сутки, недвижимость за городом — в 4,5 тыс. рублей, следует из подсчетов сервиса «Авито Недвижимость».

Фото: Максим Платонов

Повышение средних цен на аренду квартир на начало апреля зафиксировано в Крыму (+33%), в Приморском крае (+28%), в Карелии и Магаданской области (+25%). На аренду загородной недвижимости наиболее заметно цены увеличились в Кабардино-Балкарии (в 2,5 раза), в Волгоградской и Тамбовской областях и Ямало-Ненецком Автономном округе.

Ранее гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко в интервью СМИ сообщил, что по итогам прошлого года аренда квартир подешевела в большинстве российских городов-миллионников. При этом наибольшее падение, по его данным, наблюдается именно в Казани: съемные «однушки» подешевели на 9,5%, «двушки» — на 13%, «трешки» — на 16,8%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина