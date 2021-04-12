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В Приволжском районе Казани устраняют аварию на канализационном коллекторе

14:09, 12.04.2021
В Приволжском районе Казани устраняют аварию на канализационном коллекторе
Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В Приволжском районе Казани устраняют аварию на канализационном коллекторе, произошедшую 7 апреля. Восстановительные работы ведутся по улице Братьев Касимовых, 82, этот участок огорожен.

По данным МУП «Водоканала», авария на участке коллектора диаметром 600 мм произошла из-за ветхости конструкции. На месте происшествия круглосуточно работают две бригады рабочих.

Водоснабжение близлежащих домов продолжается. Первоначально планируется восстановить сам канализационный коллектор, а затем и асфальтовое покрытие, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в прошлом месяце в Кировском районе Казани завершилось строительство канализационной насосной станции «Заречная». На первом этапе она рассчитана на прием и транспортировку до 20 тысяч кубометров стоков за час, что позволит обеспечить канализацией северную часть Казани — это Кировский, Московский, Авиастроительный районы, часть Ново-Савиновского района.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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