Тарасова и Морозов тренируются с группой тренера Тутберидзе

Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов тренируются в группе Этери Тутберидзе. Об этом рассказал тренер пары Максим Траньков.

По его словам, тренировки связаны исключительно с занятостью Тарасовой и Морозова на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Я нахожусь дома, а ребята катаются в туре у Этери Тутберидзе. На данном этапе, на сегодняшний день официально никаких переходов не происходило. То есть они действительно сейчас тренируются на базе Этери Георгиевны, но пока это связано только с участием в ледовом шоу», — сказал Траньков.

Ожидается, что 15 мая Тарасова и Морозов начнут тренироваться под руководством Марины Зуевой в США.

Напомним, ранее Алина Загитова и еще несколько ведущих фигуристок России приехали в Казань, где участвовали в шоу «Чемпионы на льду». Видеовлог с казанского выступления был опубликован на канале «Тутберидзе тим».