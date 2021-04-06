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Команда Тутберидзе опубликовала видеовлог о шоу «Чемпионы на льду» в Казани

16:04, 06.04.2021 1
Команда Тутберидзе опубликовала видеовлог о шоу «Чемпионы на льду» в Казани
Фото: vk.com/eteritutberidze

Team Tutberidze опубликовала видео с ледового шоу «Чемпионы на льду», прошедшего 2 апреля в «Татнефть Арене» в Казани.

Это первое видео, вышедшее на новом youtube-канале команды тренера Этери Тутберидзе. В него вошли нарезки с эпизодами приезда, тренировок и непосредственно выступления спортсменок.

На данный момент видео набрало чуть больше 3 тысяч просмотров. На канал подписались свыше 1 тысячи пользователей видеохостинга.

Напомним, в шоу «Чемпионы на льду» в Казани выступили почти все ведущие фигуристки страны, в том числе Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Евгения Медведева и Камила Валиева.

СпортФигурное катаниеОбщество
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