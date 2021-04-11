Боб Хартли высказался о судействе в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2) в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина по хоккею. Рулевой омичей уверен, что судейство в серии могло быть лучше.

«Очень важная победа. Нам немного времени потребовалось на победный гол в овертайме, но мы все равно видим, что наша физподготовка приносит нам дивиденды. Непростой матч по большому количеству причин, ряд из которых от нас совершенно не зависит. Но мы выиграли».

«То, что я вижу очень ясно — мы не так часто играем в большинстве, как могли бы. Не знаю, насколько этично толкать игроков в открытую калитку. Хороший вопрос, но его нужно задать кому-то другому. Не знаю, почему клуб не подает официальные претензии на судейство. Мы с вами смотрим один и тот же хоккей», — сказал Хартли.



Фото: ak-bars.ru

Напомним, «Авангард» выиграл пятый матч в серии с «Ак Барсом», забросив победную шайбу в самом начале овертайма. По ходу встречи омичи вели 1:0, но за шесть минут до конца третьего периода пропустили два гола от Дмитрия Воронкова. Несмотря на это, Илья Ковальчук сумел за 59 секунд до сирены сравнять счет и перевести игру в овертайм, где точнее оказались хоккеисты «Авангарда».

Следующая победа омичей выведет команду в финал Кубка Гагарина. «Ак Барсу» больше нельзя проигрывать в серии с «Авангардом».