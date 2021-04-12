Эксперт предсказал массовый отъезд игроков КХЛ в Северную Америку

Фото: ярновости.рф

Бывший глава профсоюза хоккеистов КХЛ Андрей Коваленко предрек массовый отток игроков из российской лиги летом в Северную Америку. По его словам, клубы НХЛ практически прошли кризисный сезон и вскоре за океаном может начаться финансовый подъем лиги.

«К сожалению, менталитет наших менеджеров и тренеров остался прежним — всем нужна быстрая победа. Отсюда мода на простой хоккей с минимумом комбинаций и максимумом забросов, ставка на легионеров и ветеранов, которые уже сформировались и способны дать результат именно сегодня.

Поверьте, никакого развития в таких условиях не будет — только регресс. Поэтому молодые и едут за океан, даже несмотря на то, что с финансовой точки зрения здесь им, может быть, даже комфортнее, чем в Северной Америке», — считает Коваленко.

Он также отметил, что кадровый «голод» в КХЛ не связан с потолком зарплат. Наоборот, по его мнению, со временем это поможет увеличить количество молодых игроков в лиге. Коваленко уверен, что некоторый эффект от введения потолка зарплат был заметен уже в нынешнем сезоне.

Напомним, накануне «Ак Барс» проиграл у себя дома омскому «Авангарду» (2:3 от) и в случае следующего проигрыша вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина. Дублем в составе казанцев отметился 20-летний Дмитрий Воронков, за «Авангард» заброшенную шайбу в свой актив записал 19-летний Семен Чистяков.

Подробнее об итогах вчерашнего поражения «Ак Барса» читайте в материале «Реального времени».