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Путин поручил проработать вопрос о стимулах НДД для нефтяной отрасли до 1 мая

10:37, 12.04.2021
Путин поручил проработать вопрос о стимулах НДД для нефтяной отрасли до 1 мая
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности поручил правительству проработать стимулирование добычи вязкой нефти и других трудноизвлекаемых запасов в рамках налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли до 1 мая, сообщается на сайте Кремля.

Стимулирование добычи может происходить в том числе через «предоставление организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья».

1 мая правительство должно будет отчитаться перед Путиным.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что в правительстве России прорабатывают возможность расширения налога на дополнительный доход (НДД) для повышения добычи на высоковыработанных месторождениях и месторождениях вязкой и сверхвязкой нефти.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПромышленностьНефтьНефтехимия
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