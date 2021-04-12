Путин поручил проработать вопрос о стимулах НДД для нефтяной отрасли до 1 мая

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности поручил правительству проработать стимулирование добычи вязкой нефти и других трудноизвлекаемых запасов в рамках налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли до 1 мая, сообщается на сайте Кремля.



Стимулирование добычи может происходить в том числе через «предоставление организациям права на применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья».

1 мая правительство должно будет отчитаться перед Путиным.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что в правительстве России прорабатывают возможность расширения налога на дополнительный доход (НДД) для повышения добычи на высоковыработанных месторождениях и месторождениях вязкой и сверхвязкой нефти.

Маргарита Головатенко