Компания-победитель корпоративного акселератора Сбера предоставит Унистрой инструмент оценки персонала

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк совместно с компанией HURMA — победителем внутреннего корпоративного акселератора Сбербанка 2019 года — заключили первый в России контракт о предоставлении инструмента оценки персонала, который позволяет найти кандидатов, имеющих уровень компетенций «лучших» сотрудников, в девелоперскую компанию «Унистрой». Сумма сделки составила 500 тыс. рублей.

HURMA поможет отобрать новых кандидатов, сравнивая их с идеальным профилем, который будет получен в ходе тестирования сотрудников Унистрой. Информация позволит набирать кандидатов с компетенциями «лучших» сотрудников организации, а также уменьшит «текучку».

Компания HURMA на текущий момент занимается оценкой массового персонала. Строит психометрические профили специалистов.

Унистрой — лидер девелоперского рынка Республики Татарстан, занимает 8-е место в России по потребительским качествам ЖК, входит в ТОП-25 крупнейших застройщиков страны. В Казани девелопер реализует проекты комплексной жилой застройки: ART City в центре города, популярный семейный проект «Весна», квартал «Беседа», экогород «Царево Village, ЖК «Атмосфера», первый в Казани проект инклюзивной застройки «Уникум на Аделя Кутуя».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Основа системы HURMA — психологический профиль идеального кандидата, над созданием которого работает искусственный интеллект. Программа получает данные тестирования людей, которые уже работают в компании, и строит профиль «правильного» сотрудника, отталкиваясь от его метрик эффективности. Наш сервис поможет компаниям выстроить работу по найму и наладить обработку большого количества резюме».



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»