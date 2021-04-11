Гузель Яхина — о татарском языке: «К сожалению, татарский из моей жизни ушел»

Фото: Роман Хасаев (архив)

Писательница Гузель Яхина призналась, что не говорит по-татарски уже больше двадцати лет, несмотря на то, что выросла в татарской семье. Об этом она рассказала журналистам после проведения «Тотального диктанта» в Новосибирске.

«К сожалению, татарский из моей жизни ушел. Любой язык — это такое богатство. Если ты его теряешь, это безумно жаль. Я выросла в татарской семье. Все мои предки, которых я знаю — татары», — приводит ее слова «Тайга.инфо».

Яхина рассказала, что до трех лет говорила только по-татарски, постепенно стала говорить по-русски, когда пошла в детский сад, а затем в школу.

«Когда бабушки и дедушки, к сожалению, стали умирать, мне уже не с кем было говорить по-татарски, и сама я уже перебралась в Москву, уехала из татарского мира. По-татарски я не говорю уже больше двадцати лет», — добавила писательница.

Она указала на необходимость сохранять язык и отметила, как много для этого делается в Татарстане. Яхина рассказала, что, когда приезжает в республику, видит много молодых людей и деятелей культуры, разговаривающих на татарском языке. Она призналась, что в молодости по-татарски она со своими ровесниками не общалась. Писательница добавила, что сможет вспомнить татарский язык, если окажется в татарской деревне.

Яхина также считает, что национальность — некий источник вдохновения, но не более того. Когда она жила в Казани, у нее было много друзей среди татар, чуваш, марийцев, но этим вопросом никто не интересовался: «Для меня этот вопрос, честно говоря, немного странный».

Вчера писательница Гузель Яхина прочитала текст «Тотального диктанта» в Новосибирском государственном университете.

