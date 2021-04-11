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Гузель Яхина — о татарском языке: «К сожалению, татарский из моей жизни ушел»

17:28, 11.04.2021 7
Гузель Яхина — о татарском языке: «К сожалению, татарский из моей жизни ушел»
Фото: Роман Хасаев (архив)

Писательница Гузель Яхина призналась, что не говорит по-татарски уже больше двадцати лет, несмотря на то, что выросла в татарской семье. Об этом она рассказала журналистам после проведения «Тотального диктанта» в Новосибирске.

«К сожалению, татарский из моей жизни ушел. Любой язык — это такое богатство. Если ты его теряешь, это безумно жаль. Я выросла в татарской семье. Все мои предки, которых я знаю — татары», — приводит ее слова «Тайга.инфо».

Яхина рассказала, что до трех лет говорила только по-татарски, постепенно стала говорить по-русски, когда пошла в детский сад, а затем в школу.

«Когда бабушки и дедушки, к сожалению, стали умирать, мне уже не с кем было говорить по-татарски, и сама я уже перебралась в Москву, уехала из татарского мира. По-татарски я не говорю уже больше двадцати лет», — добавила писательница.

Она указала на необходимость сохранять язык и отметила, как много для этого делается в Татарстане. Яхина рассказала, что, когда приезжает в республику, видит много молодых людей и деятелей культуры, разговаривающих на татарском языке. Она призналась, что в молодости по-татарски она со своими ровесниками не общалась. Писательница добавила, что сможет вспомнить татарский язык, если окажется в татарской деревне.

Яхина также считает, что национальность — некий источник вдохновения, но не более того. Когда она жила в Казани, у нее было много друзей среди татар, чуваш, марийцев, но этим вопросом никто не интересовался: «Для меня этот вопрос, честно говоря, немного странный».

Вчера писательница Гузель Яхина прочитала текст «Тотального диктанта» в Новосибирском государственном университете.

    ОбществоОбразованиеКультура Татарстан
    комментарии 7

    комментарии

    • Анонимно 11 апр
      Рассмешила тараканов. Кто ей мешает выучить свой родной татарский язык?. Есть масса школ и курсы в г. Казани иди учись, и пару месяцев поживи в чисто татарской деревне там быстро говорить и писать научишься.
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      Анонимно 12 апр
      Вот именно! Нашла чем пиариться
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    • Анонимно 11 апр
      ей должно быть стыдно,а она об этом говорит
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    • Анонимно 11 апр
      Напрасно она об этом сказала-вред весьма большой. Зато вот я,русский, с детства хорошо знаю по-татарски. Ещё в начале семидесятых,в старших классах,высказывался за сохранение и развитие татарского языка,как сейчас шумят,но никто этого и слышать не хотел.Язык,конечно,со временем умрет-всё напрасная суета.Но некоторые на этом ещё зарабатывают.
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      Анонимно 12 апр
      В начаел 70-х?
      В старших классах?
      Сам-то понял, какую ерунду говоришь?
      В 70-е не было никаких языковых проблем.
      Для желающих были татарские школы, в нормальных городских школах были уроки татарского для татар.
      Выпускники сельских школ, при поступлении в ВУЗ, вместо сочинения писали изложение.
      Количество книг на татарском и татарских газет зашклаливало.
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    • Анонимно 11 апр
      Крокодиловы слезы...
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    • Анонимно 12 апр
      К сожалению, татарский из моей жизни ушел. Любой язык — это такое богатство. Если ты его теряешь, это безумно жаль." Она сама понимает что говорит?
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