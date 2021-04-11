Синоптики предупредили татастанцев о тумане в понедельник
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в понедельник. Предупреждение опубликовано на сайте организации.
Ночью и утром 12 апреля местами на территории республике ожидается туман.
Температуры ночью опустятся до 0...+5°, на востоке РТ до +8°. Максимальная температура воздуха днем +6...+11°, в восточных районах до +16°.
Сегодня синоптики сообщили, что в республику придет потепление до +20 градусов. Такая температура установится во вторник. Завтра, в понедельник, ночью и днем местами пройдут дожди, воздух прогреется до +16 градусов.
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