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Синоптики предупредили татастанцев о тумане в понедельник

16:29, 11.04.2021
Синоптики предупредили татастанцев о тумане в понедельник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в понедельник. Предупреждение опубликовано на сайте организации.

Ночью и утром 12 апреля местами на территории республике ожидается туман.

Температуры ночью опустятся до 0...+5°, на востоке РТ до +8°. Максимальная температура воздуха днем +6...+11°, в восточных районах до +16°.

Фото: соцсети

Сегодня синоптики сообщили, что в республику придет потепление до +20 градусов. Такая температура установится во вторник. Завтра, в понедельник, ночью и днем местами пройдут дожди, воздух прогреется до +16 градусов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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