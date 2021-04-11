В Татарстане воздух прогреется до +20 градусов
В Татарстане потеплеет до +20 градусов — такой будет максимальная температура днем во вторник, сообщают синоптики. По данным Управления Гидрометцентра РТ, воздух начнет прогреваться в восточных районах республики, уже сегодня в воскресенье — до +16.
12 апреля в республике будет облачно, ночью небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, днем местами также небольшой дождь. Ветер северо-восточный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +2...+7 градусов. Максимальная температура воздуха днем +11...+16.
13 апреля в Татарстане опять будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Минимальная температура воздуха ночью +2...+7, максимальная температура воздуха днем +15...+20 градусов тепла.
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