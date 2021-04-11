«Ак Барс» и «Авангард» назвали составы на пятый матч серии в Казани

«Ак Барс» и «Авангард» определились с составами на пятый матч серии плей-офф КХЛ.

В составе казанской команды в течении третьей игры подряд не происходит никаких изменений. Вновь с первых минут встречу начнут вратарь Тимур Билялов и капитан Данис Зарипов. А вот Микаэль Викстранд, Михаил Фисенко и Харри Песонен остались вне заявки.

Фото: vk.com/hcakbars

Омичи произвели несколько изменений в составе. В четвертой тройке нападения центром выйдет экс-«барс» Алексей Потапов, запасным форвардом заявлен Андрей Стась. Седьмым защитником будет Алексей Соловьев. Никита Комаров и Максим Гончаров не попали в заявку.

Фото: hawk.ru

Напомним, встреча в Казани начнется сегодня в 17:00 по мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета».