«Ак Барс» сыграет в Казани с «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф

Сегодня, 11 апреля, «Ак Барс» сыграет дома против омского «Авангарда» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина по хоккею.

Казанцы дважды обыграли соперника в гостях после двух домашних поражений. В обеих встречах команда Дмитрия Квартальнова добилась победы со счетом 2:1. После второй игры тренер «барсов» отметил выступление Тимура Билялова, который, по его мнению, стал главным творцом побед на выезде.

«Авангард» уже в третьем матче подряд не мог выпустить на игру капитана команды Алексея Емелина, госпитализированного после первой встречи в Казани. Сейчас хоккеист уже выписан из реанимации, но о появлении на льду речи пока не идет.

Пятая игра серии пройдет в Казани, начало матча — в 17:00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета.