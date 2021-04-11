Соцсети: в Раифском монастыре в Татарстане построили двухэтажный домик для кошек
В Татарстане в Раифском монастыре местные монахи построили двухэтажный дом для кошек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
В домике есть несколько входов, проходка к полу, где находятся миски с едой, специальный трап и когтеточка. Он рассчитан на пару десятков животных. Необходимость построить дом появилась в связи с тем, что в монастырь часто подбрасывают кошек.
В конце марта наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил (Рожнов) попросил паломников и гостей обители не подбрасывать на ее территорию кошек. Минувшей зимой монастырь приютил более тридцати животных.
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