Соцсети: в Раифском монастыре в Татарстане построили двухэтажный домик для кошек

В Татарстане в Раифском монастыре местные монахи построили двухэтажный дом для кошек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В домике есть несколько входов, проходка к полу, где находятся миски с едой, специальный трап и когтеточка. Он рассчитан на пару десятков животных. Необходимость построить дом появилась в связи с тем, что в монастырь часто подбрасывают кошек.

В конце марта наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил (Рожнов) попросил паломников и гостей обители не подбрасывать на ее территорию кошек. Минувшей зимой монастырь приютил более тридцати животных.

Татьяна Леухина