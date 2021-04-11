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Соцсети: в Раифском монастыре в Татарстане построили двухэтажный домик для кошек

14:35, 11.04.2021
Соцсети: в Раифском монастыре в Татарстане построили двухэтажный домик для кошек
Фото: ru.wikipedia.org

В Татарстане в Раифском монастыре местные монахи построили двухэтажный дом для кошек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В домике есть несколько входов, проходка к полу, где находятся миски с едой, специальный трап и когтеточка. Он рассчитан на пару десятков животных. Необходимость построить дом появилась в связи с тем, что в монастырь часто подбрасывают кошек.

В конце марта наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил (Рожнов) попросил паломников и гостей обители не подбрасывать на ее территорию кошек. Минувшей зимой монастырь приютил более тридцати животных.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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