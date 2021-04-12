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В Татарстане ожидается до +16 градусов, местами дождь

05:32, 12.04.2021
В Татарстане ожидается до +16 градусов, местами дождь
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 12 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, в восточных районах до +16 градусов. В Казани от +9°С до +11°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +11°С до +16°С.

Общество Татарстан
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