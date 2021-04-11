Йевтич: «Надеюсь, «Рубин» останется на четвертом месте или поднимется выше»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, ставший автором победного гола с «Ростовом» (1:0), поделился ожиданиями от выступления команды в оставшейся части сезона в чемпионате России по футболу.

Хавбек казанцев надеется, что клуб удержится на четвертой позиции в РПЛ, дающей право выхода в еврокубки на следующий сезон.

— Я смотрю в таблицу с первого матча, я всегда смотрю в таблицу! Мы должны оставаться хладнокровными в оставшихся пяти матчах и играть в каждой игре как в финале. Я надеюсь, мы сохраним эту позицию или поднимемся выше, — сказал Йевтич.

Также Дарко ответил на вопрос о своих голах за «Рубин». По его словам, ему важнее результаты команды, нежели личные бомбардирские успехи. Отметим, что гол Йевтича стал 3000-м в истории «Рубина» во всех официальных матчах с основания клуба.

— Я рад, что мои голы важны. Самое важное, что команда побеждает. В одной игре забивает один игрок, в следующей игре — другой. Повторюсь, важнее, что побеждает команда. Я рад забивать победные голы, надеюсь, мы выступим в том же духе в оставшихся матчах сезона, — приводит слова Йевтича пресс-служба клуба.

Напомним, накануне «Рубин» обыграл в гостях «Ростов» (1:0), единственный мяч в игре был забит во втором тайме Дарко Йевтичем. После этой победы казанский клуб поднялся на четвертое место, дающее право выступить в следующем сезоне в еврокубках.

Подробнее о победном матче в Ростове читайте в материале «Реального времени».