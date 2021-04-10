Слуцкий: «Все ждут, что Хвича в каждом эпизоде будет обыгрывать по пять человек, но это невозможно»

Главный тренер «Рубина» после гостевой победы над «Ростовом» (1:0) подвел итоги матча и отметил красоту единственного забитого мяча в игре в исполнении Дарко Йевтича.

— Матч проходил волнами. То мы, то «Ростов» владел инициативой. В первой половине тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Альмквиста. Во втором тайме уже игра была ровная, каждая команда ждала своего момента в атаке. И вот, все решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем.

Менять его на Ин Бома у меня планов не было, несмотря на то, что Йевтич проводит не самый яркий матч.

Также специалист оценил игру полузащитника Хвичи Кварацхелии, который провел не самый результативный матч.

— Я не могу сказать, что Хвича сегодня прямо не был заметен — все-таки много ярких эпизодов сыграл и несколько ударов нанес, и ассистировал в нескольких моментах. Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно.

Я вижу, как он тренируется, и знаю, что дополнительных разговоров для мотивации Хвичи не требуется, — сказал Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

После 25 туров «Рубин» набрал 43 очка и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РПЛ.

