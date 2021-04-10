Новости спорта

11:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал ситуацию вокруг Емелина

21:20, 10.04.2021
Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал ситуацию вокруг Емелина
Фото: hawk.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что ни хоккейный клуб, ни Казань не имеют отношения к ситуации с капитаном «Авангарда» Алексеем Емелиным.

«Сто процентов — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья», — передает издание «Спорт Экспресс» его слова.

Вчера Емелина выписали из отделения реанимации НИИ имени Склифосовского. Состояние здоровья хоккеиста улучшилось, и его перевели в профильное отделение другой клиники.

Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем