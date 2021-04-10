Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал ситуацию вокруг Емелина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что ни хоккейный клуб, ни Казань не имеют отношения к ситуации с капитаном «Авангарда» Алексеем Емелиным.



«Сто процентов — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья», — передает издание «Спорт Экспресс» его слова.

Вчера Емелина выписали из отделения реанимации НИИ имени Склифосовского. Состояние здоровья хоккеиста улучшилось, и его перевели в профильное отделение другой клиники.



Татьяна Леухина