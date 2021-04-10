МИД Белоруссии ответил на заявления перенести переговоры по Донбассу из Минска

Заявления главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что переговоры нужно перенести из Минска, говорят о нежелании Киева соблюдать достигнутые договоренности. Такое мнение выразил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«И это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: «Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например в Польше». Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого», — передает ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org (на фото — Минск)

На этой неделе министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская делегация отказывается поехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу, если мероприятие пройдет в очном формате. По его словам, Белоруссия находится под влиянием России, поэтому Украина не может доверять этой республике.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года.



Татьяна Леухина