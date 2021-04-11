В Норвежском море фрегат Северного флота отработает поиск подлодок
В Норвежском море фрегат Северного флота России «Адмирал Касатонов» отработает поиск подлодок. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» вошел в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла», — сообщили в пресс-службе флота.
Ранее Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Министр обороны Сергей Шойгу потребовал: «Обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым