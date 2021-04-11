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В Норвежском море фрегат Северного флота отработает поиск подлодок

02:39, 11.04.2021
В Норвежском море фрегат Северного флота отработает поиск подлодок
Фото: wikipedia.org

В Норвежском море фрегат Северного флота России «Адмирал Касатонов» отработает поиск подлодок. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» вошел в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла», — сообщили в пресс-службе флота.

Ранее Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Министр обороны Сергей Шойгу потребовал: «Обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбщество
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