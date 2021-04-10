Троих российских туристов госпитализировали после аварии с автобусом в Турции

Трех российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, госпитализировали. Еще двоих могут выписать уже сегодня. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Анкаре.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали пятеро россиян.

«Троим из них, с ушибами и переломами разной степени тяжести, потребовалась госпитализация, двое из них по получении результатов медобследований будут, предположительно, выписаны сегодня», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Остальные туристы находятся в отелях Коньи. Оттуда они выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.

Погибшая в ДТП россиянка находилась на отдыхе вместе с мужем. Как выяснили СМИ, погибшая жила в Абакане, работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. У нее осталось двое детей, один из них — несовершеннолетний, пишет телеканал «360».

Авария с участием автобуса произошла на трассе Конья — Аксарай. Он перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия.

Татьяна Леухина