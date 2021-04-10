В Татарстан впервые с туром приедет Национальный симфонический оркестр Башкирии

В Татарстан впервые с туром приедет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор музыкального коллектива Артур Назиуллин.

Первый концерт состоится 16 апреля в Казани в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. В Челнах мероприятие пройдет 17-го числа в Органном зале, а завершение гастролей запланировано в Доме народного творчества в Нижнекамске 18 апреля.

Музыканты исполнят оркестровые сюиты «Царица Савская» и «Витражи собора» Отторино Респиги, хореографическую поэму «Вальс» Мориса Равеля и Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Кульминацией вечера станет Второй концерт для кларнета с оркестром испанского композитора Оскара Наварро.

Ранее в Башкирии отменили очередной концерт Фирдуса Тямаева. В своем instagram-аккаунте певец сообщил, что о проведении концерта была договоренность, дана реклама, билеты продавались полтора месяца и зал был заполнен. Однако продажу билетов прекратили.

Алексей Нечаев