В Казани прошел международный конкурс национальной кулинарии им. Юнуса Ахметзянова — видео

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В Казани прошел международный конкурс национальной кулинарии имени известного кулинара, автора многочисленных книг по кулинарии, заслуженного работника торговли РСФСР Юнуса Ахметзянова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Конкурсанты готовили блюда, описанные Ахметзяновым в своих книгах: лапшу для супа, бишбармак и другие. Он сам собирал все рецепты, общаясь со старожилами Татарстана.

«Рецепты, которые готовили в XVIII веке, они, естественно, модернизируются и можно, допустим, приготовить и подать их в европейской подаче», — рассказал председатель конкурса Максим Агуреев.

Участники конкурса приготовили пышки, эчпочмаки из яблок и кураги. Также на мероприятии представили традиционную гастрономическую экспозицию. На этот раз она посвящена Году родных языков и народного единства. Для гостей прошли мастер-классы.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как региональные рестораторы запустили федеральный марафон еды, на котором Татарстан представил только одно заведение.

Татьяна Демина