У главреда «Важных историй» проходит обыск по делу о нарушении тайны частной жизни

В квартире главного редактора интернет-издания «Важные истории», экс-журналиста журналиста «Новой газеты» Романа Анина проходит обыск. По словам его адвоката Анны Ставицкой, у него забрали все гаджеты и описали их.

В правоохранительных органах заявили, что обыск проходит по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2. ст. 137 УК РФ), пишет ТАСС. Статус Анина в уголовном деле не уточняется.

По информации Ставицкой, дело завели еще до 20 сентября 2016 года, сообщается в telegram-канале «Новая газета». Возобновили его 24 марта. Обыск санкционировали в Басманном суде Москвы 7 апреля.

По данным издания, в картотеке суда указано, что 7 апреля рассмотрено три ходатайства об обысках по делу по ч. 2. ст. 137 УК РФ.

Татьяна Демина