Две татарстанские команды стали победителями конкурса «Учитель будущего»

Две команды из Татарстана стали победителями профессионального конкурса «Учитель будущего», финал которого прошел в Санкт-Петербурге. Всего в число победителей вошли 30 команд педагогов со всей России, говорится в пресс-релизе организаторов проекта.

Победителями, представляющими Татарстан, стали команды следующих школ:

Лицея №2 Бугульминского района РТ (Елена Дубровина, Наталья Бронникова, Ирина Черникова);

Школа Иннополис (Мария Владыкина, Айсылу Сагитова, Дмитрий Шакирзянов).

«В первую очередь конкурс поспособствовал профессиональному уровню моего развития средствами профессионального сотрудничества, а также участие в этом конкурсе позволило мобилизовать наши внутренние ресурсы как команды для развития нашего лицея. Педагогу никогда нельзя останавливаться в своем профессиональном развитии», — поделилась впечатлениями от конкурса участница бугульминской команды Наталья Бронникова.

В первый день конкурса учителя обсудили нехватку педагогических кадров и проблему привлечения в профессию молодых специалистов. Во второй и третий дни финала конкурсанты провели междисциплинарные открытые уроки в школах Санкт-Петербурга, а также презентовали свои методические проекты и разработки в сфере школьного образования.

Победители конкурса «Учитель будущего» этой весной примут участие в образовательной программе мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей».

В прошлом году два педагога из Татарстана победили во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям — 2020».



Татьяна Демина