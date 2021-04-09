УНИКС дома обыграл «Виртус» во втором матче в полуфинале Кубка Европы

УНИКС дома обыграл итальянский «Виртус» (85:81) во втором матче полуфинальной серии в Кубке Европы по баскетболу.

По ходу встречи казанцы вели с разницей в 18 очков, но за 12 секунд до финальной сирены итальянцы сравняли счет. Решающей стала ошибка игроков «Виртуса», которая позволила хозяевам выйти вперед и удержать преимущество.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Айзея Кэнаан, набравший 19 очков. В составе гостей больше всех набрал Марко Белинелли, в активе которого 33 балла.

После этой победы УНИКС сравнял счет в серии до двух побед. Таким образом, победитель пары определится 14 апреля в Италии, где команды проведут третий матч.

УНИКС (Россия) — «Виртус» (Италия) — 85:81 (18:14, 29:23, 24:24, 14:20).