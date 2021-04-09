Русских отправил правительство Ульяновской области в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских отправил правительство региона в отставку. Его члены продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабмина области.
Первым заместителям губернатора Ульяновской области, заместителям губернатора, назначенным на срок полномочий предыдущего руководителя региона, поручено продолжить исполнение своих полномочий, гласит распоряжение, подписанное Русских.
Напомним, Русских назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля указом президента России Владимира Путина. Экс-руководитель региона Сергей Морозов, занимавший свой пост с 2004 года, подал в отставку.
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